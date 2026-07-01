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En man i Barcelona i maj 2026. Illustrationsbild. Ej från värmeböljan i juni. (Emilio Morenatti /AP/TT)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Över tusen spanjorer döda under värmeböljan i juni

Av Ebba Örn
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Den senaste veckans extremvärme har orsakat minst 1 028 fler dödsfall i Spanien än normalt, enligt det spanska hälsoinstitutet Carlos III. Siffran är mer än dubbelt så hög som motsvarande siffra för juni i fjol, då 407 dödsfall uppskattades vara värmerelaterade, skriver AFP.

Årets första halvår var dessutom det varmaste som någonsin registrerats i landet, skriver TT. Medeltemperaturen låg på 1,6 grader över det normala, enligt vädermyndigheten Aemet.

Omni förklararTrots värmeböljan – därför blir klimatet ingen het valfråga

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Juni 2025 var den varmaste junimånaden i Spanien sedan statistiken började föras
TT
Värmeböljan drabbade stora delar av Europa förra året
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KlimathotetExtremvädret i EuropaEuropaSpanienKlimat & miljö