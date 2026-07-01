Över tusen spanjorer döda under värmeböljan i juni

En man i Barcelona i maj 2026. Illustrationsbild. Ej från värmeböljan i juni.

Den senaste veckans extremvärme har orsakat minst 1 028 fler dödsfall i Spanien än normalt, enligt det spanska hälsoinstitutet Carlos III. Siffran är mer än dubbelt så hög som motsvarande siffra för juni i fjol, då 407 dödsfall uppskattades vara värmerelaterade, skriver AFP.

Årets första halvår var dessutom det varmaste som någonsin registrerats i landet, skriver TT. Medeltemperaturen låg på 1,6 grader över det normala, enligt vädermyndigheten Aemet.