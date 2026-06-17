Paasikivi: Händelsen är ”anmärkningsvärd”

Att ett ryskt fartyg skjuter varningsskott mot en civil båt är ovanligt, säger militärexperten Joakim Paasikivi till Ekot.

Att fartyget dessutom ska ha skjutit skotten som en varning för att undvika kollision, som det brittiska försvarsdepartementet menar, köper han inte.

– Det är sånt man brukar använda siren för. Det låter som en anmärkningsvärd reaktion, säger han.

Det ryska fartyget sköt varningsskott mot en civil segelbåt när de befann sig i Engelska kanalen på tisdagen.