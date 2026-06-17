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Joakim Paasikivi. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Säkerheten i Europa

Paasikivi: Händelsen är ”anmärkningsvärd”

Av Hannah Gustafsson
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Att ett ryskt fartyg skjuter varningsskott mot en civil båt är ovanligt, säger militärexperten Joakim Paasikivi till Ekot.

Att fartyget dessutom ska ha skjutit skotten som en varning för att undvika kollision, som det brittiska försvarsdepartementet menar, köper han inte.

– Det är sånt man brukar använda siren för. Det låter som en anmärkningsvärd reaktion, säger han.

Det ryska fartyget sköt varningsskott mot en civil segelbåt när de befann sig i Engelska kanalen på tisdagen.

Paasikivi ifrågasätter att skotten avlossades efter misslyckad radiokontakt
radio+text · Sveriges Radio
Ingen kom till skada, utan segelbåten kunde åka vidare
CNN
Ryska försvarsdepartementet menar att segelbåten gjorde ”farliga närmanden”
www.theguardian.com
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