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En kvinna i Teheran. 12 juni. (Vahid Salemi /AP/TT)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Pakistan: Fredsavtalet kan vara signerat inom ett dygn

Av Ebba Örn
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USA och Iran är ”sannolikt” redo att skriva under fredsavtalet inom 24 timmar, uppger medlarlandet Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif enligt Reuters.

”Vi är närmare ett fredsavtal än någonsin tidigare”, skriver han på X.

Enligt premiärministern är länderna överens om ramarna för det fredsavtal som skulle avsluta den flera månader långa konflikten i Mellanöstern. Pakistan förbereder nu avtalet för ”elektronisk underskrift”.

Det återstår att se hur definitiv uppgörelsen blir. Enligt Pakistan väntar samtal ”på teknisk nivå” i veckan som kommer.

Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) on X
x.com
En slutgiltig version av avtalet ska vara klart
Reuters  · Ofta betalvägg
Pakistan har medlat i samtalen mellan USA och Iran
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