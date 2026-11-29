Pakistan skickar soldater för att hjälpa Saudiarabien
Pakistan skickar styrkor till Saudiarabien för att hjälpa det allierade landet i striderna mot huthierna, rapporterar AP.
Det är oklart hur många soldater som skickas och hur länge de ska vara stationerade i Saudiarabien.
I höstas skrev Pakistan, Saudiarabien och Turkiet under ett nytt försvarsavtal om att stötta varandra vid väpnade konflikter.
Den senaste tiden har striderna mellan Saudiarabien och den Iranstödda milisgruppen huthierna, som har sin bas i Jemen, trappats upp.
Pakistan
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