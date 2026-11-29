För bara några dagar sedan träffades företrädare för Pakistan, Turkiet och Saudiarabien. De underströk bland annat att länderna ska fortsätta att hjälpa varandra militärt. Under söndagen meddelade den pakistanska armén att den skickar styrkor till Saudiarabien.

Pakistan skickar styrkor till Saudiarabien för att hjälpa det allierade landet i striderna mot huthierna, rapporterar AP.

Det är oklart hur många soldater som skickas och hur länge de ska vara stationerade i Saudiarabien.

I höstas skrev Pakistan, Saudiarabien och Turkiet under ett nytt försvarsavtal om att stötta varandra vid väpnade konflikter.

Den senaste tiden har striderna mellan Saudiarabien och den Iranstödda milisgruppen huthierna, som har sin bas i Jemen, trappats upp.