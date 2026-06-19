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Pekpinnar viftas vilt i ”Toy story 5” – men man gråter ändå

Av Hedda Hallsenius
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”Toy story 5” – det senaste kapitlet i en av Pixars allra mest älskade berättelser – härjar på kultursidorna.

I den nya filmen klampar skärmen in på leksakernas revir – en premiss som SvD:s Erika Hallhagen tycker känns rentav ”gammaltestamentig”. Hon tycker att Pixar kanske varit lite väl föräldratillvänt med sitt viftande av pekpinnar. Och hon är inte den enda.

”Om man inte visste bättre hade man kunnat tro att filmen är sponsrad av Folkhälsomyndigheten”, skriver Daniel Hånberg Alonso i Aftonbladet.

I DN skriver Sebastian Lindvall att berättelsen är ovanligt svag, och att budskapet blir distraherande eftersom filmen helt enkelt inte har så mycket annat att bjuda på.

Men Kulturnytts Joakim Silverdal tycker att det känns underbart att se en familjefilm som låter något vara allvarligt, och Daniel Hånberg Alonso konstaterar att moralpaniken snabbt blir mer nyanserad, och att filmen får ett fint slut.

Efter 31 år känner ”Toy story”-serien sin publik, och Pixar träffar sällan fel rent känslomässigt. Filmen är vackert och skickligt animerad, Conan O’Briens elektroniska toaletthjälpreda är rolig, och många av recensenterna gråter floder innan eftertexterna börjar rulla.

Och flera är faktiskt överens – filmen har på riktigt någonting att tillägga i den trötta debatten om ungar och deras skärmtid.

Recensenternas snittbetyg: 3/5

Snittbetyget baseras på 6 av 9 recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Internationella recensioner

Clint Gage: ”Toy story 5” bevisar att det alltid finns plats för mer av något gott
nordic.ign.com
Manohla Dargis: Det kanske är dags att låta andra leksaker ta plats
NY Times  · Ofta betalvägg
Justin Chang: ”Toy story 5” kastar sig in i framtiden – och tittar samtidigt kärleksfullt bakåt
www.npr.org

Svenska recensioner

Erika Hallhagen: Barnen blir hålögda beroendejunkies
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Daniel Hånberg Alonso: Börjar som debattinlägg – sedan kommer tårarna
Aftonbladet
Sebastian Lindvall: ”Toy story 5” ger ett trotsigt finger åt samtiden
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Joakim Silverdal: Hur underbart är det inte att se en familjefilm som låter något vara allvarligt?
Sveriges Radio
Maria Brander: Ett bra argument för att odla sin egen kreativitet
Expressen
Lucas Mass: Underhållande, djupgående och hysteriskt rolig
www.moviezine.se

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