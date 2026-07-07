Plattformar bad inte om åldersbevis i Australien

Australiens förbud mot sociala medier för tonåringar under 16 år tycks inte fungera som det är tänkt, rapporterar Reuters med hänvisning till en ny studie.

På prov skapade en grupp mjukvarutestare 50 konton på plattformar som Instagram, Snapchat, Tiktok och Youtube. De angav att användarna bakom kontona var 16 år gamla. Inte i något av fallen bad plattformarna dem att verifiera sin ålder.

Enligt australisk lag ska plattformarna upptäcka och stoppa användare som är yngre än 16 år.