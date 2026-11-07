Buffalo Sabres-svenskarna Rasmus Dahlin och Noah Östlund stod båda för poäng när laget besegrade Columbus Blue Jackets med 5–2 i natt.

Kapten Dahlin hittade nätmaskorna för 3–1 i början av den andra perioden. Sex minuter senare fick Östlund en assist för ett skott som studsade på lagkamraten Josh Doans ben och in i mål.

Buffalo har nu vunnit fyra av sina fem senaste matcher.