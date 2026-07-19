Polisen kan inte utreda brandorsaken än: ”För varmt”

Det går fortfarande inte att utreda hur branden i Drammen i Norge började, skriver TV2.

– Det är alldeles för varmt i brandområdet för att säga något om orsaken, säger Helen Sanquist vid polisen.

Branden är fortfarande inte helt släckt, säger Cecilie Hornstuen på räddningstjänsten till VG. De arbetar fortfarande med att förhindra att branden i bostadsområdet blossar upp på nytt och att skogsbranden sprider sig ytterligare.

– Förhållandena är bättre när temperaturen är lägre än den var. Regn hjälper förstås. Det har gjort det bättre, säger hon.

Arbetet kommer troligen ta lång tid, men det finns i nuläget ingen prognos. Sex helikoptrar arbetar fortfarande på platsen och en grävmaskin bistår i släckningsarbetet.