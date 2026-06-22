Polisen: ”Trygg och säker miljö i Almedalen”
Fyra år efter mordet på Ing-Marie Wieselgren har polisen skapat en trygg och säker miljö på Almedalsveckan i Visby. Det säger presstalespersonen Ola Österling till P4 Gotland.
Det finns inga riktade hot mot politikerveckan, och säkerhetsarbetet har stärkts under de gångna åren, fortsätter han.
– Alla poliser som är här är utbildade i att profilera personer och att göra kontinuerliga bedömningar.
Den ”exempellösa” tekniska utvecklingen har också varit till hjälp för polisens säkerhetsarbete, tillägger Österling.
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