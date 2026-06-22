Polisen: ”Trygg och säker miljö i Almedalen”

Fyra år efter mordet på Ing-Marie Wieselgren har polisen skapat en trygg och säker miljö på Almedalsveckan i Visby. Det säger presstalespersonen Ola Österling till P4 Gotland.

Det finns inga riktade hot mot politikerveckan, och säkerhetsarbetet har stärkts under de gångna åren, fortsätter han.

– Alla poliser som är här är utbildade i att profilera personer och att göra kontinuerliga bedömningar.

Den ”exempellösa” tekniska utvecklingen har också varit till hjälp för polisens säkerhetsarbete, tillägger Österling.