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Illustrationsbild. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenPolitikerveckan

Polisen: ”Trygg och säker miljö i Almedalen”

Av Joel Malmén
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Fyra år efter mordet på Ing-Marie Wieselgren har polisen skapat en trygg och säker miljö på Almedalsveckan i Visby. Det säger presstalespersonen Ola Österling till P4 Gotland.

Det finns inga riktade hot mot politikerveckan, och säkerhetsarbetet har stärkts under de gångna åren, fortsätter han.

– Alla poliser som är här är utbildade i att profilera personer och att göra kontinuerliga bedömningar.

Den ”exempellösa” tekniska utvecklingen har också varit till hjälp för polisens säkerhetsarbete, tillägger Österling.

Österling: Taktiska system och utbildningar har utvecklats
Sveriges Radio
”Vi är överens: Ing-Marie Wieselgrens idé måste fullföljas”
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