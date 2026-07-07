Politisk strid om toabrist i Stockholm: ”Förtjänar svar”

Antalet offentliga toaletter i Stockholm är mindre än hälften jämfört med sommaren 2025. Det beror på att 66 självrengörande toaletter har tagits bort, medan bara elva nya som städas manuellt har tillkommit. Det rapporterar SvD, som skriver att bytet kostar 350 miljoner kronor. Att köpa loss de befintliga toaletterna hade kostat 50 miljoner kronor, enligt entreprenören JC Decaux.

Trafikkontoret uppger för tidningen att de självrengörande toaletterna inte var tillräckligt bra. Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) kräver en granskning av beslutsprocessen.

– Stockholmarna förtjänar svar på frågan om staden hade kunnat spara över 250 miljoner kronor genom att köpa de befintliga toaletterna, säger han till SvD.