Politisk strid om toabrist i Stockholm: ”Förtjänar svar”
Antalet offentliga toaletter i Stockholm är mindre än hälften jämfört med sommaren 2025. Det beror på att 66 självrengörande toaletter har tagits bort, medan bara elva nya som städas manuellt har tillkommit. Det rapporterar SvD, som skriver att bytet kostar 350 miljoner kronor. Att köpa loss de befintliga toaletterna hade kostat 50 miljoner kronor, enligt entreprenören JC Decaux.
Trafikkontoret uppger för tidningen att de självrengörande toaletterna inte var tillräckligt bra. Oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) kräver en granskning av beslutsprocessen.
– Stockholmarna förtjänar svar på frågan om staden hade kunnat spara över 250 miljoner kronor genom att köpa de befintliga toaletterna, säger han till SvD.
bakgrund
Offentliga toaletter i Stockholm
Wikipedia (sv)
Offentliga toaletter i Stockholm – så kallade allmänna bekvämlighetsinrättningar – stadgades i en förordning första gången år 1792. Då inrättades sammanlagt tre allmänna, av staden skötta avträden: på Kornhamnstorg, på Packartorget (nuvarande Norrmalmstorg) och vid latrinuppsamlingsplatsen på Stadsgården. På 1840-talet fanns ett femtontal offentliga bekvämlighetsinrättningar. På 1870-talet ökade staden antalet offentliga toaletter genom att privatpersoner fick hyra toalettlokaler och göra dessa tillgängliga för allmänheten mot en viss avgift. Kring 1885 fanns 17 offentliga, bevakade toaletter som kallades "kabinetter" och samtidigt omkring 70 allmänna urinoarer i staden. Antalet bevakade så kallade kabinetter har varierat genom tiderna. År 1885 fanns det 17, 1930 fanns det 14, 1960 fanns det 32 och 1987 hade de minskat till 14. I juni 2021 fanns det 66 offentliga toaletter i Stockholm. Stockholms äldsta, i drift varande urinoar placerades 1890 vid Källargränd intill Börshuset, där den står än idag. Det nyaste sättet att betala toalettbesöket är via mobiltelefon genom att öppna dörren med ett så kallat sms-lås. Idag är det Trafikkontoret som har ansvar för Stockholms offentliga toaletter.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen