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Porsche GT3 på en mässa i Kina i april i år. (Andy Wong/AP/TT)
Fordonssektorns framtid

Porsches försäljning faller – svag utveckling i USA

Av Magnus Eriksson
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Porsches försäljning föll med 16 procent under det första halvåret 2026, rapporterar flera medier. Totalt sålde den tyska sportbilstillverkaren 122 306 bilar, den lägsta nivån sedan 2020.

Utvecklingen tyngdes av låg efterfrågan på den för bolaget största marknaden, den nordamerikanska, där försäljningen föll med 13 procent. På den tredje största marknaden, Kina, föll försäljningen med 32 procent.

Porsche har drabbats hårt av amerikanska tullar, eftersom man inte har någon tillverkning i USA.

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