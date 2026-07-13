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Stockholmsbörsen Nasdaq i Frihamnen i Stockholm. Arkivbild. (JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN)
Rapportfloden

Proffsen spår starka delår: ”Konjunkturen ser bra ut”

Av Andreas Victorzon
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Experter tror på en stark rapportsäsong, som drar i gång på allvar med telekomjätten Ericsson på tisdagen. Senare i veckan följer storbankerna och verkstadsjättar som Volvo, Atlas Copco och Sandvik.

– Konjunkturen ser bra ut, säger Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell till TT.

Liksom experter som DI talat med konstaterar han att vinstvarningarna har lyst med sin frånvaro, vilket talar för ett starkt kvartal för börsbolagen.

Precis som Söderfjell kommer Swedbanks strateger Robert Oldstrand och Mats Waldemarsson att syna vd-orden och bolagens prognoser.

”Efter att den svenska börsen nu handlas i närheten av rekordnivåer, skulle mer dämpade kommentarer framåt kunna orsaka en kortsiktig kräftgång”, skriver de enligt Aktiespararna.

Lista: Då rapporterar storbolagen i veckan
TT
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