Flera protester mot utbyggnaden av datacenter anordnades i Europa under lördagen, bland annat i Finland och Danmark.

I Helsingfors samlades uppemot 1 500 personer i ett demonstrationståg som passerade techjätten Google-ägaren Alphabets kontor. Bolaget bygger just nu flera stora datacenter i landet men kritiken har exploderat efter rapporter om olovlig avverkning av skog. Det rapporterar Yle.

– Behöver vi verkligen 145 nya datacenter? Det är en galen mängd, säger arrangören Sommer Ackerman.

Norr om Köpenhamn samlades demonstranterna utanför Microsofts datacenter utanför Køge.