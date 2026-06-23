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Ett barn dricker smält glass under förra årets värmebölja i USA. (Stephanie Scarbrough / AP)
Extremvädret i Europa

Prylar som kartlägger vätskebalans på uppgång

Av Helena Sällström
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Prylar som ska ge insikt i vätskebalansen blir allt vanligare i takt med att värmeböljorna i världen blir fler och mer intensiva. Enligt BBC säljs nu allt från svettsensorer till smarta vattenflaskor och toaletter som analyserar urin.

Forskare är dock en smula skeptiska till hur tillförlitliga produkterna är. Andreas Flouris forskar på vätskebalans vid Thessaliens universitet i Grekland. Enligt honom fungerar exempelvis svettsensorer bäst vid långvarig fysisk aktivitet, som ett maraton. Vid mer varierad aktivitet är resultatet mindre pålitligt, menar han.

Tamara Hew-Butler vid Waynes universitet i Michigan, USA, tycker att produkterna är ”intressanta” men undrar om de inte också skapar onödig oro hos den som använder dem. Alla är inte betjänta av mer information, enligt henne.

– Det blir en slags känslomässig börda.

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www.nationalgeographic.com
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