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Steve Witkoff, 21 juni 2026. (Urs Flueeler /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Qatar: Inga direkta samtal mellan USA och Iran i dag

Av Olivia W Demred
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Det blir inga direkta samtal mellan USA och Iran i Doha de kommande dagarna, uppger en talesperson för Qatars utrikesdepartement enligt flera nyhetsbyråer.

USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner befinner sig i Qatars huvudstad, men deras möten kommer att hållas med qatariska medlare – inte med iranska företrädare, enligt Reuters.

Beskedet kommer efter motstridiga uppgifter under dagen om huruvida ett direkt möte mellan USA och Iran skulle bli av. Utvecklingen följer flera dagars upptrappning kring Hormuzsundet, trots den vapenvila som länderna enades om förra veckan.

Samtalen ska bland annat handla om förhandlingarna med Iran och utvecklingen i Libanon
AFP  · Ofta betalvägg
Inget högnivåmöte i dag
Reuters  · Ofta betalvägg
USA-sändebud möter medlare men inga iranier
TT
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MellanösternkrisenFredssamtalenMellanösternSteve WitkoffJared KushnerIranUSANordamerika Qatar