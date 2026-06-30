Qatar: Inga direkta samtal mellan USA och Iran i dag

Det blir inga direkta samtal mellan USA och Iran i Doha de kommande dagarna, uppger en talesperson för Qatars utrikesdepartement enligt flera nyhetsbyråer.

USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner befinner sig i Qatars huvudstad, men deras möten kommer att hållas med qatariska medlare – inte med iranska företrädare, enligt Reuters.

Beskedet kommer efter motstridiga uppgifter under dagen om huruvida ett direkt möte mellan USA och Iran skulle bli av. Utvecklingen följer flera dagars upptrappning kring Hormuzsundet, trots den vapenvila som länderna enades om förra veckan.