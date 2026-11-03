Räddningsarbetare bär bort en av de döda efter attacken i Komysjuvacha, Zaporizjzjaregionen, Ukraina den 2 november 2026.

Räddningsarbetare fortsätter att söka igenom ruinerna efter hjälpcentret där minst 31 ukrainare dödades i en rysk attack på måndagen. Det rapporterar New York Times. Runt 50 människor saknas fortfarande.

Insatsen i byn Komysjuvacha i Zaporizjzjaregionen utförs i korta rusningar mellan de fortsatta attackerna från ryska drönare. Minst två räddningsarbetare och fyra poliser har dödats medan de försökte undsätta skadade efter den första bomben, enligt den ukrainska räddningstjänsten.

”Det här är ännu ett bevis för att Ryssland inte vill ha någon nedtrappning eller verklig rättvisa”, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på X.

EU-kommissionen står värd för ett möte om Ukraina med bland andra USA, Nato och Världsbanken i morgon, enligt Reuters. På torsdagen hålls ännu ett möte med Nato som värd. Säkerhetsgarantier och ett ”rättvist och hållbart slut på kriget i Ukraina” ska diskuteras, uppger Natos talesperson Allison Hart.