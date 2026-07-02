Räddningsarbetare tar tysta minuter för att höra levande: ”Det finns inget kvar”
Hela flervåningshus slogs i spillror när Ryssland i natt skickade våg på våg av drönare mot den ukrainska huvudstaden Kyiv. Räddningsarbetare tar tysta pauser i arbetet för att höra om det finns eventuella överlevande som försöker göra sig hörda i rasmassorna, skriver TT. Till sin hjälp har de utrustning som kan fånga upp hjärtslag och andra tecken på liv.
I ett bostadsområde i östra delen av staden har fem höghus träffats av drönare. Anna bor i kvarteret och berättar för ukrainska Suspilne att hon och maken flydde ut på gatan när bomberna började falla. Nu finns inget kvar.
– Vi får starta om vårt liv helt och hållet. De säger att det inte finns något kvar där, att allt som fanns är borta, säger hon till Suspilne enligt TT.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen