Räddningsarbetare tar tysta minuter för att höra levande: ”Det finns inget kvar”

Hela flervåningshus slogs i spillror när Ryssland i natt skickade våg på våg av drönare mot den ukrainska huvudstaden Kyiv. Räddningsarbetare tar tysta pauser i arbetet för att höra om det finns eventuella överlevande som försöker göra sig hörda i rasmassorna, skriver TT. Till sin hjälp har de utrustning som kan fånga upp hjärtslag och andra tecken på liv.

I ett bostadsområde i östra delen av staden har fem höghus träffats av drönare. Anna bor i kvarteret och berättar för ukrainska Suspilne att hon och maken flydde ut på gatan när bomberna började falla. Nu finns inget kvar.

– Vi får starta om vårt liv helt och hållet. De säger att det inte finns något kvar där, att allt som fanns är borta, säger hon till Suspilne enligt TT.