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Illustrationsbild. Investerare på börsen i Stockholm. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Rally i blankarfavoriterna: ”Rapporter kan bli triggers”

Av Andreas Victorzon
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Samtliga tio mest blankade bolag på Stockholmsbörsen har stigit kraftigt de senaste tio handelsdagarna, rapporterar EFN.

Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson tror det kan bero på att blankare passar på att täcka sina korta positioner och därmed ”ta ner risken lite grann” inför den stundande rapportsäsongen.

– Rapporter kan ju agera triggers för om någonting vänder, säger hon till EFN.

Börsens mest blankade aktier just nu är SBB, Elekta, Hemnet, Truecaller och Bonesupport.

Blankning betyder att man lånar en aktie och säljer den i spekulation på att den ska tappa sitt värde och att man då kan köpa tillbaka den billigare och därefter lämna tillbaka den.

Börsens mest blankade rusar: ”Det är fascinerande”
efn.se
Lista: Aktierna där blankarna tror på ras (3 juli)
www.borskollen.se
Så fungerar blankning
bakgrund · www.avanza.se
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