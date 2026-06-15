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(Richard Drew / AP)
Dagens börs

Wall Street steg för tredje dagen – Dow stängde på rekord

Av Aron Sigblad
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Wall Street steg för tredje dagen i rad efter att dagens fredsavtal mellan USA och Iran gett extra börsbränsle.

Breda S&P 500 steg runt 1,7 procent och Dow Jones var upp 0,9 procent till en ny rekordnivå. Tekniktunga Nasdaq lyfte 3,1 procent. Oljepriserna backade till tremånaderslägsta kring 81–83 dollar per fat.

Elon Musks SpaceX rusade kraftigt igen med knappt 20 procent efter att rymd- och AI-bolaget noterat ett nästan lika stort lyft i börsdebuten i fredags. Premiären ses som ett tecken på att riskviljan i techsektorn är hög, säger Suro Capital-chefen Evan Schlossman till CNBC.

– Det är en spegling av efterfrågan, intresset och viljan att investera i den här typen av företag, säger han.

Oljeaktier var dagens stora förlorare på fredsuppgörelsen. APA och Don Energy backade 3–6 procent. Även jättarna Chevron och Exxon Mobil backade kraftigt. Vinnare var flygsektorn och kryssningsbolag där bland annat United Airlines och Norwegian Cruise Line steg 4 procent vardera.

Vidare ökade lyxbilstillverkaren Ferrari 4 procent efter att storbanken Morgan Stanley skruvat upp rekommendationen till ett köpråd med riktkursen 438 dollar.

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