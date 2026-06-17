Regeringen kräver att fler slår till mot skuggflottan

Flera av EU:s medlemsländer måste hjälpa till att borda fartyg från den ryska skuggflottan. Det skriver Sveriges regering i ett brev till EU:s utrikeschef Kaja Kallas, enligt SVT Nyheter.

– Vi uppmanar andra EU-länder att leva upp till de vackra ord som man levererar i möten och i intervjuer med media om att man står upp för Ukraina, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard till kanalen.

Fartyg som är en del av skuggflottan anses användas för att Ryssland ska kunna kringgå sanktioner. Under våren har fem fartyg bordats i och runt Sverige, skriver SVT.