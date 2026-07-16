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Vindkraftparken Lillgrund söder om Öresundsbron, arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Vindkraftsdebatten

Regeringen säger ja till nya vindkraftsparker till havs

Av Hannah Gustafsson
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Regeringen ger grönt ljus till två nya havsbaserade vindkraftsparker, skriver de på Expressen debatt.

En kommer att byggas i södra Bottenhavet och en i norra Skagerrak. Tillsammans ska de kunna leverera upp till 19 terawattimmar fossilfri el varje år. Ytterligare en vindkraftspark ska byggas på land utanför Piteå.

Samtidigt säger regeringen nej till elva ansökningar om havsbaserad vindkraft i Bottenviken, Bottenhavet och Västerhavet.

”Just dessa parker bedöms medföra en oacceptabel påverkan på den svenska försvarsförmågan. Det betyder dock inte att havsbaserad vindkraft är utesluten i dessa områden för all framtid”, står det i debattartikeln.

Man kommer även byta system för att behandla framtida ansökningar.

Om debattörerna

Av Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister

Elisabeth Svantesson (M), finansminister

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