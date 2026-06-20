Regeringen utreder avskaffande av ”elefantkyrkogården”

Regeringen tillsätter en utredning om att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården, rapporterar SR Ekot. Där placeras tidigare myndighetschefer som inte längre har uppdrag men får behålla full lön tills deras förordnande löper ut.

– Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, säger civilminister Erik Slottner (KD).

Utredningen ska i stället se över möjligheten att införa avgångsvederlag. För närvarande är åtta personer placerade på elefantkyrkogården.