Regeringen utreder avskaffande av ”elefantkyrkogården”
Regeringen tillsätter en utredning om att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården, rapporterar SR Ekot. Där placeras tidigare myndighetschefer som inte längre har uppdrag men får behålla full lön tills deras förordnande löper ut.
– Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, säger civilminister Erik Slottner (KD).
Utredningen ska i stället se över möjligheten att införa avgångsvederlag. För närvarande är åtta personer placerade på elefantkyrkogården.
bakgrund
Elefantkyrkogården (metafor)
Wikipedia (sv)
Elefantkyrkogård är en metafor som i överförd bemärkelse används för att beskriva arbetsplatser dit oönskade offentligt anställda chefer omplaceras. Det impliceras då att de hamnar på anonyma och undanskymda poster efter att tidigare innehaft mer attraktiva tjänster. "Dessa omplacerade topptjänstemän får bland annat ansvara för olika utredningar eller på annat sätt bistå med sin specialkunskap."
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