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Civilminister Erik Slottner (KD). Arkivbild. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Regeringen utreder avskaffande av ”elefantkyrkogården”

Av Tor Gasslander
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Regeringen tillsätter en utredning om att avskaffa den så kallade elefantkyrkogården, rapporterar SR Ekot. Där placeras tidigare myndighetschefer som inte längre har uppdrag men får behålla full lön tills deras förordnande löper ut.

– Vi har ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, säger civilminister Erik Slottner (KD).

Utredningen ska i stället se över möjligheten att införa avgångsvederlag. För närvarande är åtta personer placerade på elefantkyrkogården.

Systemet har funnits i många år – och fått återkommande kritik
Sveriges Radio
”Helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer”
TT
Finansministern: ”Att generaldirektörer ska sitta på elefantkyrkogården i väldigt många år med full lön är inte rimligt”
Aftonbladet
Detta är tidigare generaldirektörerna på kyrkogården (2025)
www.altinget.se
bakgrund
 
Elefantkyrkogården (metafor)
Wikipedia (sv)
Elefantkyrkogård är en metafor som i överförd bemärkelse används för att beskriva arbetsplatser dit oönskade offentligt anställda chefer omplaceras. Det impliceras då att de hamnar på anonyma och undanskymda poster efter att tidigare innehaft mer attraktiva tjänster. "Dessa omplacerade topptjänstemän får bland annat ansvara för olika utredningar eller på annat sätt bistå med sin specialkunskap."
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