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Till vänster: Civilminister Erik Slottner (KD) under en pressträff i november 2025. Till höger: En person som arbetar i kundtjänst. (Lars Schröder/TT, Tim Aro/TT)
Ilskan mot kundtjänster

Regeringen vill att dålig kundtjänst ska bötfällas

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Företag med krånglig och otillgänglig kundtjänst ska kunna straffas med vite. Det är innehållet i en lagrådsremiss som regeringen har lagt fram och som på tisdagen presenteras i ett pressmeddelande.

Enligt civilminister Erik Slottner (KD) riskerar kundtjänster som inte är effektiva och kundfokuserade att leda till att kunder hålls kvar i avtal som de egentligen vill säga upp. I dagsläget leder det emellertid inte till några rättsliga påföljder.

– Vårt mål är att konsumenter ska uppleva att kontakten med företagens kundtjänster ska ske mycket smidigare än i dag, säger Slottner till TT.

Förslaget bygger på en utredning från Konsumentverket och föreslås träda i kraft den 1 mars 2027.

Finns regler – men saknas sanktionsmöjligheter
TT
Konsumentombudsmannen ska se till att reglerna följs
pressmeddelande · www.regeringen.se
Slottner: ”Jag tycker det är svårt att nå kundtjänster”
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