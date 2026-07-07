Regeringen vill att dålig kundtjänst ska bötfällas

Till vänster: Civilminister Erik Slottner (KD) under en pressträff i november 2025. Till höger: En person som arbetar i kundtjänst.

Företag med krånglig och otillgänglig kundtjänst ska kunna straffas med vite. Det är innehållet i en lagrådsremiss som regeringen har lagt fram och som på tisdagen presenteras i ett pressmeddelande.

Enligt civilminister Erik Slottner (KD) riskerar kundtjänster som inte är effektiva och kundfokuserade att leda till att kunder hålls kvar i avtal som de egentligen vill säga upp. I dagsläget leder det emellertid inte till några rättsliga påföljder.

– Vårt mål är att konsumenter ska uppleva att kontakten med företagens kundtjänster ska ske mycket smidigare än i dag, säger Slottner till TT.

Förslaget bygger på en utredning från Konsumentverket och föreslås träda i kraft den 1 mars 2027.