Regnsäsongen försenad i överhettade Indien

Monsunsäsongen som innebär slutet på den värsta sommarhettan i Indien är försenad, rapporterar AP. Samtidigt har landet genomlidit en flera veckor lång värmebölja med temperaturer på över 40 grader.

Det uteblivna regnet har lett till vattenbrist på flera håll i Indien. I Mumbai, där monsunen kom omkring två veckor senare än normalt, har myndigheterna satt in vattenrestriktioner. Bland annat avvaras inget kommunalt vatten till pooler, och byggen pausas då vatten behövs för att blanda betong.

En av orsakerna är väderfenomenet El Niño som i kombination med klimatförändringarna leder till svaga, utspridda skurar snarare än en rejäl regnsäsong.