Rekordstort stöd för KD – men fortsatt övertag för rödgröna
Kristdemokraternas segertåg i opinionen fortsätter att rulla, rapporterar Ekot. I Indikators junimätning ökar partiet med 1,8 procentenheter och landar på totalt 6,1 procent. Det är partiets högsta stöd någonsin i mätningen. Frammarschen för partiledaren Ebba Busch har synts i flera opinionsundersökningar den senaste tiden.
Sämre är det för Liberalerna, som fortsätter att backa och nu ligger på 1,7 procent, långt under den livsviktiga riksdagsspärren.
Även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar med 1,2 procentenheter. För S är minskningen en negativ spiral, menar Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator. Sedan förra året har stödet för partiet sjunkit med över 4 procentenheter.
Trots att stödet för Sveriges största parti minskar leder oppositionen med 9 procentenheter över det blågula blocket. Ett glapp som blir rejält svårt att komma ikapp, menar Per Oleskog Tryggvason.
– Då får man kisa rejält, säger han.
Ta del av hela opinionsundersökningen nedan.
Resultatet från undersökningen
- Vänsterpartiet: 7,8 % (0,0 %)
- Miljöpartiet: 6,3 % (+0,2 %)
- Socialdemokraterna: 32,5 % (−1,2 %)
- Centerpartiet: 7,0 % (+0,7 %)
- Liberalerna: 1,7 % (−0,3 %)
- Moderaterna: 17,7 % (+0,2 %)
- Kristdemokraterna: 6,1 % (+1,8 %)
- Sverigedemokraterna: 19,2 % (−1,2 %)
- Övriga: 1,6 % (−0,4 %)
(Förändringen från förgående månad inom parentes)
Så genomfördes mätningen
Undersökningen utfördes av Indikator Opinion för Ekot. Under perioden 2026-06-01 till 2026-06-21 samlades 1751 svar in från ett slumpmässigt urval.
Frågan som ställdes var: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?
Om väljarbarometern från Indikator Opinion
Medarbetarna på Indikator Opinion är skolade på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Institutet betonar att deras opinionsmätningar uteslutande bygger på ”beprövade vetenskapliga metoder”.
I opinionsmätningen används enbart slumpen som urval. Frågan som ställs är ”Hur skulle du rösta om det var val i dag?” Om personen inte kan eller vill svara på frågan ställs följdfrågan ”Vilket parti tycker du bäst om?” Mätningens resultat viktas mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från riksdagsvalet 2022.
Sveriges Radios Ekot använder sig av Indikator Opinions mätningar sedan 2023.