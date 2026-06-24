Rekordstort stöd för KD – men fortsatt övertag för rödgröna

Kristdemokraternas segertåg i opinionen fortsätter att rulla, rapporterar Ekot. I Indikators junimätning ökar partiet med 1,8 procentenheter och landar på totalt 6,1 procent. Det är partiets högsta stöd någonsin i mätningen. Frammarschen för partiledaren Ebba Busch har synts i flera opinionsundersökningar den senaste tiden.

Sämre är det för Liberalerna, som fortsätter att backa och nu ligger på 1,7 procent, långt under den livsviktiga riksdagsspärren.

Även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar med 1,2 procentenheter. För S är minskningen en negativ spiral, menar Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator. Sedan förra året har stödet för partiet sjunkit med över 4 procentenheter.

Trots att stödet för Sveriges största parti minskar leder oppositionen med 9 procentenheter över det blågula blocket. Ett glapp som blir rejält svårt att komma ikapp, menar Per Oleskog Tryggvason.

– Då får man kisa rejält, säger han.

Ta del av hela opinionsundersökningen nedan.