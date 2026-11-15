Förra årets klimattoppmöte beslutade att tredubbla stödet till länder som är särskilt utsatta för extremväder, men de rika länder som åtagit sig att bidra släpar efter med betalningarna, skriver The Guardian.

– Rika länder säger att det inte finns några pengar, men det går till AI och militären. Inte till att bekämpa klimatförändringarna, säger Kathy Jetnil-Kijiner, sändebud för Marshallöarna.

Det kritiseras under årets möte COP31, inte minst i och med hotet om en ovanligt stark El Niño det kommande året. Väderfenomenet gör Stilla havet varmare än normalt, vilket påverkar vädret globalt.