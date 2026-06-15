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Riksbankens chef Erik Thedéen presenterar beslut om styrräntan på onsdag. (Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Svenska inflationen

Riksbanken väntas avvakta trots grumlig inflationsdata

Av Magnus Eriksson
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Experter förväntar sig att Riksbanken på onsdag kommer meddela att styrräntan lämnas oförändrad på 1,75 procent, skriver TT.

Det som komplicerar situationen något är att den halverade matmomsen och den sänkta bränsleskatten som gör det lite svårare att tolka inflationssiffrorna.

– Man kan ju säga att det här gör vattnet lite grumligare. Det är lite svårare att se exakt vad underliggande inflation är, säger SEB:s räntestrateg Amanda Sundström till TT.

Sundström menar ändå det inte ska ställa till det för Riksbanken och att den underliggande inflationen är låg. Hon får medhåll i detta resonemang från Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.

De flesta bedömare räknar med att det dröjer till slutet av 2026 eller till 2027 innan en räntehöjning kommer.

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Under våren 2026 har inflationen återigen fått utrymme i den svenska samhällsdebatten. Bakgrunden är en orolig omvärld – inte minst Irankriget som fått politiker att flagga för eventuellt stigande priser.
Inflationen steg i maj
pressmeddelande · www.scb.se
Högre drivmedelspriser höjde inflationen
TT
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