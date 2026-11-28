Kö av röstande kommuninvånare i Lomma då de röstar i Bjärehovhallen i Bjärred i på valdagen den 13:e september 2026.

Det är ingen som vet hur många som faktiskt skulle gå och rösta om det blir extraval. Det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson till DN.

Anledningen är att det helt enkelt saknas underlag. Sverige har bara haft ett extraval tidigare, och då var det ingen som gjorde tillräckligt omfattande undersökningar.

Mycket tyder dock på att valdeltagendet skulle sjunka, enligt flera statsvetare som DN pratat med. En risk är att väljarna kommer att ha tröttnat på politik efter en lång valrörelse och över två månaders regeringsbildning.

– Man tror ju att eftersom det här är löpsedlar så följer alla detta. Men folk har ju liv, säger Henrik Ekengren Oscarsson.