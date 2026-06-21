Risken för ”super-El Niño” i år oroar: ”Känsligt läge”

En ovanligt kraftfull variant av klimatfenomenet El Niño kan vara på väg att utvecklas i Stilla havet. Sannolikheten för att en ”super-El Niño” väntar för första gången sedan 2015/2016 i vinter ligger just nu på 63 procent, enligt amerikanska myndigheten CPC:s beräkningar. Det rapporterar Bloomberg.

Konsekvenserna kan bli flera och exempelvis bli kännbara i ekonomin. En risk är att kraftigt ökad efterfrågan på el och sämre skördar gör att inflationen ökar globalt på nytt.

– El Niño kommer i ett väldigt känsligt läge. Världsekonomin brottas med inflationseffekterna av konflikten med Iran, samtidigt som de globala leveranskedjorna är fortsatt sårbara efter månader av störningar, säger Saxo Banks strateg Ole Hansen till nyhetsbyrån.

Väderfenomenet El Niño uppstår när havsytans temperaturer i Stilla havet förblir ovanligt höga under en längre tid.