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Arkivbild från 2024: Torka vid Amazonfloden i Leticia, Colombia. (Ivan Valencia /AP/TT / AP)
Globala utmaningarna

Risken för ”super-El Niño” i år oroar: ”Känsligt läge”

Av Tomas Ekelund
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En ovanligt kraftfull variant av klimatfenomenet El Niño kan vara på väg att utvecklas i Stilla havet. Sannolikheten för att en ”super-El Niño” väntar för första gången sedan 2015/2016 i vinter ligger just nu på 63 procent, enligt amerikanska myndigheten CPC:s beräkningar. Det rapporterar Bloomberg.

Konsekvenserna kan bli flera och exempelvis bli kännbara i ekonomin. En risk är att kraftigt ökad efterfrågan på el och sämre skördar gör att inflationen ökar globalt på nytt.

– El Niño kommer i ett väldigt känsligt läge. Världsekonomin brottas med inflationseffekterna av konflikten med Iran, samtidigt som de globala leveranskedjorna är fortsatt sårbara efter månader av störningar, säger Saxo Banks strateg Ole Hansen till nyhetsbyrån.

Väderfenomenet El Niño uppstår när havsytans temperaturer i Stilla havet förblir ovanligt höga under en längre tid.

Kan skapa hög- och lågtrycksmönster som leder till kraftiga regn i vissa delar av världen och torka i andra
Bloomberg  · Ofta betalvägg
WMO varnar: Super-El Niño kan drabba världen i år (maj)
Sveriges Television
bakgrund
 
”Super-El Niño”
Wikipedia (en)
Super El Niño events, also called very strong El Niño events, are climatic phenomena resulting from the average sea surface temperatures in parts of the Pacific Ocean rising by 2° Celsius or more, affecting global weather patterns. Impacts can include widespread and severe flooding and drought and unseasonable temperature extremes, which can result in crop failures, food shortages, famine, disruption in water supplies, displacement, declines in native fauna, and an increased risk of wildfires and cyclones, which can contribute to economic disruption and civil conflict. As of early 2026 there have been five super El Niño events in recorded history. El Niño events prior to modern recordkeeping are sometimes identified by paleoclimatologists, historians and archeologists and are referred to as Mega-Niños.
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