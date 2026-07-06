Röda korset: Har varit två hemska attacker här i Kyiv

Rysslands attack mot Kyiv under måndagsnatten har lett till stora skador och många dödsfall.

Den senaste veckans ryska attacker mot Ukraina har slagit hårt mot befolkningen. Det säger Leonid Melnikov på Röda korset till SVT Nyheter. Han berättar att personal från hjälporganisationen arbetat hela nätter med att nå drabbade.

– Det har varit läskiga nätter och dagar, speciellt den här senaste veckan.

Melnikov säger att två av Rysslands anfall varit särskilt hemska. Dels attacken som förstörde Röda korsets lager i Kyiv förra veckan och dels måndagens dödliga attack.