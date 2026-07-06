ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Rysslands attack mot Kyiv under måndagsnatten har lett till stora skador och många dödsfall. (Danylo Antoniuk /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Röda korset: Har varit två hemska attacker här i Kyiv

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Den senaste veckans ryska attacker mot Ukraina har slagit hårt mot befolkningen. Det säger Leonid Melnikov på Röda korset till SVT Nyheter. Han berättar att personal från hjälporganisationen arbetat hela nätter med att nå drabbade.

– Det har varit läskiga nätter och dagar, speciellt den här senaste veckan.

Melnikov säger att två av Rysslands anfall varit särskilt hemska. Dels attacken som förstörde Röda korsets lager i Kyiv förra veckan och dels måndagens dödliga attack.

Röda korset: Vår symbol ger inget skydd längre
Sveriges Television
Minst 15 personer har dödats i Rysslands attack under natten mot måndagen
www.ukrinform.net
Minst 71 personer uppges ha skadats (ukrainska)
suspilne.media
Zelenskyj och Trump ska prata om kriget på Natotoppmötet i Ankara i veckan
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen