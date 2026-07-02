Röda Korsets lagerlokal förstörd i ryska attackerna

Bilder från lagerlokalen som förstördes som publicerats av Röda Korset i ett pressmeddelande.

Röda Korsets lagerlokal för nödhjälp i Kyiv förstördes under nattens ryska attacker. Det uppger organisationen i ett pressmeddelande.

Totalt förstördes omkring 320 000 enheter med humanitära förnödenheter och utrustning till ett uppskattat värde av över 17 miljoner kronor.

Bland annat förstördes generatorer, värmepumpar och medicinsk utrustning.

Depån var en av Röda Korsets viktigaste knutpunkter i Ukraina. Flera fordon som användes för att transportera nödhjälp förstördes också i attacken.