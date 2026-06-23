Röda varningar sveper över Europa: ”London kokar”

En värmekupol har lagt sig över Europa. Röda värmevarningar är utlysta i bland annat Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när den extrema hettan fått användningen av luftkonditionering att skjuta i höjden, skriver Reuters.

Flera franska städer har noterat värmerekord på över 40 grader de senaste dagarna. Människor har försökt svalka sig genom bad, vilket lett till 40 drunkningsolyckor under juni.

Även Storbritannien får känna på värmen. FN:s generalsekreterare António Guterres säger att ”London kokar”. Under ett tal på London Climate Action Week kopplade han det pågående extremvädret till klimatförändringar orsakade av fossila bränslen, skriver The Guardian.