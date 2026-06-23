ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
London, 23 juni 2026. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Röda varningar sveper över Europa: ”London kokar”

Av Olivia W Demred
Publicerad:

En värmekupol har lagt sig över Europa. Röda värmevarningar är utlysta i bland annat Frankrike, Spanien och Italien. I Milano och Turin har strömmen slagits ut på vissa håll när den extrema hettan fått användningen av luftkonditionering att skjuta i höjden, skriver Reuters.

Flera franska städer har noterat värmerekord på över 40 grader de senaste dagarna. Människor har försökt svalka sig genom bad, vilket lett till 40 drunkningsolyckor under juni.

Även Storbritannien får känna på värmen. FN:s generalsekreterare António Guterres säger att ”London kokar”. Under ett tal på London Climate Action Week kopplade han det pågående extremvädret till klimatförändringar orsakade av fossila bränslen, skriver The Guardian.

Omni förklararVärmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?

Omni Mer
Värmeböljan rör sig österut
www.theguardian.com
Tusentals i Italien har sökt vård på grund av hettan
AFP  · Ofta betalvägg
De flesta som omkommit i franska drunkningsolyckor är barn
Reuters  · Ofta betalvägg
Flera värmerekord i Frankrike – kan bli 40 grader i Paris
www.euronews.com
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Extremvädret i EuropaItalienFrankrikeEuropaSpanienStorbritannienAntónio GuterresKlimat & miljö