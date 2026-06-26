Rubio: Miljoner och militär samordning till Libanon

Libanesiska soldater vid hus som förstörts i strider mellan Hizbollah och israeliska trupper i Dibbine, sydöstra Libanon, den 5 juni 2026.

USA ska engagera sig ”fullt ut” i att verkställa ramavtalet mellan Libanon och Israel. Det säger utrikesminister Marco Rubio efter att de tre parterna undertecknat avtalet, enligt Reuters.

Under processen som ska leda till ett totalt avväpnande av Hizbollah och ett fullständigt israeliskt tillbakadragande ska USA bistå med 100 miljoner dollar – nästan en miljard kronor – i humanitärt stöd.

USA ska också stärka den libanesiska armén med 30 miljoner dollar, och en ”trilateral militär koordination” ska skapas under USA:s samordning, uppger Rubio.