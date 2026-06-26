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Libanesiska soldater vid hus som förstörts i strider mellan Hizbollah och israeliska trupper i Dibbine, sydöstra Libanon, den 5 juni 2026. (Hussein Malla /AP/TT)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Rubio: Miljoner och militär samordning till Libanon

Av Kinga Sandén
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USA ska engagera sig ”fullt ut” i att verkställa ramavtalet mellan Libanon och Israel. Det säger utrikesminister Marco Rubio efter att de tre parterna undertecknat avtalet, enligt Reuters.

Under processen som ska leda till ett totalt avväpnande av Hizbollah och ett fullständigt israeliskt tillbakadragande ska USA bistå med 100 miljoner dollar – nästan en miljard kronor – i humanitärt stöd.

USA ska också stärka den libanesiska armén med 30 miljoner dollar, och en ”trilateral militär koordination” ska skapas under USA:s samordning, uppger Rubio.

Processen syftar till att återställa Libanons suveränitet, enligt Rubio
Reuters  · Ofta betalvägg
Israel ska dra sig tillbaka till sina gränser
aje.news
Det humanitära stödet ska gå via FN
www.haaretz.com
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