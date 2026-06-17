Rutte: Inte ett problem att USA drar tillbaka Natostöd

Natochefen Mark Rutte säger att USA rör sig ifrån Europa genom att dra ner på de amerikanska styrkorna som ska stötta vid kris, skriver AFP.

– I vissa fall har det framställts som ett problem att USA drar sig undan sina allierade. Men det är inte verkligheten, säger han, och menar att Nato varit för beroende av det amerikanska stödet.

Han menar att USA därför har justerat sitt utlovade bidrag. I stället ska medlemsländerna gå in med fler resurser till Natos förfogande, för att väga upp det amerikanska bortfallet.

Förra veckan kom det uppgifter om att USA bland annat drar tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg.