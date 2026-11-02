Ryanair planerar omfattande besparingsåtgärder för att dämpa effekterna av de ökade bränslekostnaderna, uppger lågprisflygbolaget i samband med sin kvartalsrapport på måndagen.

Bolaget ska se över flygplatsavtal, undersöka möjligheten att minska bemanningen per flygplan och använda AI för att sänka kostnader, skriver Bloomberg. Även ett lönestopp för piloter, kabinpersonal och ledning övervägs.

Ryanair räknar med ökade bränslekostnader på 2 miljarder euro, närmare 22 miljarder kronor, nästa år, på grund av kriget i Mellanöstern. Samtidigt väntas efterfrågan på flygresor minska.

Vd:n Michael O’Leary ser däremot ingen risk för uppsägningar eftersom Ryanair planerar att växa med omkring 3 procent nästa år.