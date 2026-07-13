Rysk guvernör: Fyra döda i ukrainsk attack mot Moskva

Fyra personer ska ha dödats och sju skadats i ukrainska drönarattacker mot Moskva, uppger guvernören för den ryska huvudstaden i ett inlägg på Telegram som citeras av flera nyhetsbyråer.

Det är andra dagen i rad som Ukraina attackerar Moskva. Attackerna riktas främst mot energianläggningar, som svar på Rysslands över fyra år långa utnötningskrig.

Flera personer har samtidigt dödats i ryska attacker mot Ukraina i helgen.