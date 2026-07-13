ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Moskva. (Dmitry Serebryakov / AP)
Ryska invasionenStriderna

Rysk guvernör: Fyra döda i ukrainsk attack mot Moskva

Av Emma Hedlin
Publicerad:

Fyra personer ska ha dödats och sju skadats i ukrainska drönarattacker mot Moskva, uppger guvernören för den ryska huvudstaden i ett inlägg på Telegram som citeras av flera nyhetsbyråer.

Det är andra dagen i rad som Ukraina attackerar Moskva. Attackerna riktas främst mot energianläggningar, som svar på Rysslands över fyra år långa utnötningskrig.

Flera personer har samtidigt dödats i ryska attacker mot Ukraina i helgen.

Omni förklararLäckta dokumenten: Så vill Kina och Ryssland slå ut Elon Musks satelliter

Omni Mer
Luftförsvaret ska ha skjutit ner runt 80 drönare
AFP  · Ofta betalvägg
Ukraina ska också ha attackerat en oljeanläggning i södra Ryssland
kyivindependent.com
Inga dödsfall har rapporterats från oljeanläggningen
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen