Rysk guvernör: Fyra döda i ukrainsk attack mot Moskva
Fyra personer ska ha dödats och sju skadats i ukrainska drönarattacker mot Moskva, uppger guvernören för den ryska huvudstaden i ett inlägg på Telegram som citeras av flera nyhetsbyråer.
Det är andra dagen i rad som Ukraina attackerar Moskva. Attackerna riktas främst mot energianläggningar, som svar på Rysslands över fyra år långa utnötningskrig.
Flera personer har samtidigt dödats i ryska attacker mot Ukraina i helgen.
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