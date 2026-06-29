Rysk krigsbloggare tonar ner hot mot Putin

Den ryske krigsveteranen och bloggaren Alexandr Lunins hot om soldatuppror mot Vladimir Putin fick miljontals visningar på några dagar. Nu hävdar han att budskapet har förvrängts, skriver DN.

I ett nytt klipp svär och spottar Lunin och säger att hans ”budskap vantolkats av idioter”. Ett väpnat uppror skulle inte ha annonserats i förväg, menar han.

Enligt Radio Free Europe är klippet ett försök att rädda situationen utan att backa från kritiken mot förhållandena vid fronten och behandlingen av ryska soldater. Samtidigt uppger Lunins fru att polis sökt igenom parets hem och beslagtagit datorer.