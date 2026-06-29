Uppgifter: Ryska soldaterna överlever i cirka 35 minuter

Två ryska soldater patrullerar i den ockuperade Donbas-regionen i september 2025.

Ryska soldater vid fronten i Ukraina överlever i snitt 20–35 minuter efter att de sätts in i strid. Det skriver Oxfordprofessorn Peter Frankopan i en essä i Foreign Policy, med hänvisning till det exilryska mediebolaget Astra.

Enligt Astra, vars uppgifter kommer från ryska militärbloggare, tar det i genomsnitt mellan tio dagar och tre veckor från det att nya soldater skrivs in till dess att de dör vid fronten.

”Det beror till stor del på det extraordinära skiftet inom stridsteknologi- och taktik – framför allt på det sätt som drönare har blivit de främsta mördarmaskinerna i det här kriget”, skriver Frankopan.

I slutet av maj uppgav den brittiska underrättelsetjänsten GCHQ för The Guardian att cirka en halv miljon ryska soldater har dödats hittills under kriget.