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Kustbevakningens fartyg KBV 003 och tankern Flora 1 väster om Ystad på långfredagen efter att fartyget bordats. (Johan Nilsson/TT)
Ryska invasionenSanktionerna

Ryska skuggflottan nära Sverige dagligen – minst 262 fartyg bara i år

Av Alice Hermansson
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Den svenska Försvarsmakten har trappat upp insatserna mot den ryska skuggflottan, och under 2026 har fem fartyg bordats i Östersjön. Trots det har minst 262 sanktionslistade oljefartyg passerat i närheten av Sveriges kust bara i år, visar SVT Nyheters kartläggning.

SVT har tagit fram siffrorna med hjälp av den oberoende finska forskningsorganisationen Crea, som granskar de illegala oljetransporterna genom Östersjön.

Sedan den fullskaliga invasionen inleddes i februari 2022 har olja till ett värde av 3 000 miljarder kronor fraktats förbi Sverige. Det motsvarar ungefär hälften av Rysslands krigsbudget.

– Oljeexporten är otroligt viktig för Rysslands överlevnad, säger Försvarsmaktens operationschef Ewa Skoog Haslum.

De falskflaggade fartygen transporterar råolja, främst till Indien. Där förädlas den till fossila bränslen som bensin och diesel. Genom den processen får produkterna ett nytt ursprungsland och kan därefter säljas i Europa.

EU har försökt sätta stopp för fusket genom att lagstifta om att råoljans ursprung måste kunna styrkas.

Försvarsmakten varnar för ökad rysk militär närvaro i Östersjön: ”Ett helt annats säkerhetsläge”
Sveriges Television
Piloten Mika jagar ryska skuggflottan: ”Ser de att vi kommer så gömmer de sig”
Aftonbladet
 
Ryska skuggflottan
Wikipedia (sv)
Den ryska skuggflottan är ett hemligt nätverk av hundratals fartyg som drivs av Ryssland för att kringgå sanktioner, efter att G7-länderna och Europeiska unionen införde sanktioner mot ryska råoljepriser 2022, som svar på den ryska invasionen av Ukraina 2022. Fartygen är ofta i dåligt skick vilket har lett till en debatt om säkerhets- och miljörisker bland annat i Östersjöregionen.
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