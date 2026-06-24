Ryska skuggflottan nära Sverige dagligen – minst 262 fartyg bara i år

Kustbevakningens fartyg KBV 003 och tankern Flora 1 väster om Ystad på långfredagen efter att fartyget bordats.

Den svenska Försvarsmakten har trappat upp insatserna mot den ryska skuggflottan, och under 2026 har fem fartyg bordats i Östersjön. Trots det har minst 262 sanktionslistade oljefartyg passerat i närheten av Sveriges kust bara i år, visar SVT Nyheters kartläggning.

SVT har tagit fram siffrorna med hjälp av den oberoende finska forskningsorganisationen Crea, som granskar de illegala oljetransporterna genom Östersjön.

Sedan den fullskaliga invasionen inleddes i februari 2022 har olja till ett värde av 3 000 miljarder kronor fraktats förbi Sverige. Det motsvarar ungefär hälften av Rysslands krigsbudget.

– Oljeexporten är otroligt viktig för Rysslands överlevnad, säger Försvarsmaktens operationschef Ewa Skoog Haslum.

De falskflaggade fartygen transporterar råolja, främst till Indien. Där förädlas den till fossila bränslen som bensin och diesel. Genom den processen får produkterna ett nytt ursprungsland och kan därefter säljas i Europa.

EU har försökt sätta stopp för fusket genom att lagstifta om att råoljans ursprung måste kunna styrkas.