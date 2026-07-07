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Den senaste veckan har Ryssland riktat flera attacker mot Ukrainas huvudstad Kyiv. (Dan Bashakov /AP/TT / AP)
Utrikes

Ryssland attackerar Kyiv på nytt – explosioner hörs

Av Jacob Ruderstam
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Flera höga explosioner skakade Ukrainas huvudstad Kyiv under natten mot onsdagen, rapporterar flera medier. AFP:s reportrar på plats uppger att den första kraftiga explosionen hördes innan stadens flyglarm började ljuda.

Efter det hördes flera höga smällar.

”Fienden angriper huvudstaden med ballistiska robotar. Sök skydd!”, skriver borgmästaren Vitalij Klytjko på sociala medier.

Vid midnatt hade minst en lagerlokal och en annan byggnad fattat eld till följd av attackerna.

Den senaste veckan har Ryssland riktat flera attacker mot Kyiv
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Borgmästaren: Huvudstaden är under attack
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