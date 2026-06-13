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Arkivbild från Lukianivska i Kyiv juli 2024. (Anton Shtuka / AP)
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Ryssland bombar kvarteret i Kyiv om och om igen: ”Det ser ut som Tjornobyl”

Av Ebba Örn
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Bokstäverna på McDonalds-skylten vid Lukianivska-torget i Kyiv har smält efter en attack mot en närliggande galleria i slutet av maj. Men inne på hamburgerkedjan är verksamheten i full gång, tills ett flyglarm ljuder och personal och kunder springer ner i ett skyddsrum, skriver The Guardian.

Kvarteret är det mest bombade i Kyiv och de senaste månaderna har situationen bara blivit värre. Enligt Ryssland ligger förklaringen i den förstörda fastighet som ligger på andra sidan gatan, som en gång i tiden var en vapenfabrik. Men de senaste attackerna har framförallt skadat civil infrastruktur. 23-åriga Anastasija Prymak flyttade till huvudstaden från Nikopol för två år sedan för att komma undan attackerna. Nu ser också Kyiv ut som Tjornobyl, säger hon.

– Jag sover ihopkrupen som en bebis för att jag är rädd för drönare och raketer. Jag vill bli dödad direkt. Jag vill inte förlora kroppsdelar.

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