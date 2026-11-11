Efter en drönarattack mot hamnen i Ust-Luga i Finska viken har en brand utbrutit. Det uppger den ryske guvernören Aleksandr Drozdenko enligt Reuters.

Ett kraftverk ska ha stängts i samband med attacken och ett flertal drönare ska ha skjutits ner över Leningradregionen under natten.

Attacken kommer i samband med att grannländerna Lettland och Litauen larmat om drönare i ländernas luftrum under onsdagen. Drönare ska bland annat ha flugit in från Belarus luftrum.

Nato skickade upp flyg efter larmen, skriver TT. Finland stängde samtidigt delar av sitt luftrum och sjöfarten.