Amerikansk soldat gripen i England – misstänks för spioneri åt Ryssland
En amerikansk soldat har gripits av brittisk antiterrorpolis, misstänkt för spioneri åt Ryssland. Det uppger Metropolitan Police i ett pressmeddelande.
Den 41-årige soldaten greps i Gloucester på tisdagen i samarbete med amerikanska militären och FBI. Han sitter häktad på en polisstation i London.
Den misstänkta brottsligheten motsvarar befattning med hemlig uppgift och samarbete med utländsk underrättelsetjänst, enligt Reuters.
Husrannsakningar pågår på ytterligare två adresser i Gloucester, skriver VG.