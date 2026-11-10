En amerikansk soldat har gripits av brittisk antiterrorpolis, misstänkt för spioneri åt Ryssland. Det uppger Metropolitan Police i ett pressmeddelande.

Den 41-årige soldaten greps i Gloucester på tisdagen i samarbete med amerikanska militären och FBI. Han sitter häktad på en polisstation i London.

Den misstänkta brottsligheten motsvarar befattning med hemlig uppgift och samarbete med utländsk underrättelsetjänst, enligt Reuters.

Husrannsakningar pågår på ytterligare två adresser i Gloucester, skriver VG.