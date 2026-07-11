Ryssland brandbombar ukrainska spannmålsfält

Den ryska militären har börjat brandbomba ukrainska spannmålsfält för att skada landets viktiga jordbrukssektor, rapporterar RFE/RL.

Bonden Viktor Herdijenko i Cherson-regionen, som förlorade sin far i en rysk drönarattack i fjol, tvingades se på när två års hårt arbete bokstavligt talat gick upp i rök.

De ryska attackerna har tredubblats under skördesäsongen, säger han.

– Hundra drönare om dagen, artilleri varje natt. Det är ingen överdrift. De jagar oss. De brände 2 000 hektar av mitt vete på en enda natt.