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Ukrainskt vetefält. (Efrem Lukatsky / AP)
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Ryssland brandbombar ukrainska spannmålsfält

Av Joel Malmén
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Den ryska militären har börjat brandbomba ukrainska spannmålsfält för att skada landets viktiga jordbrukssektor, rapporterar RFE/RL.

Bonden Viktor Herdijenko i Cherson-regionen, som förlorade sin far i en rysk drönarattack i fjol, tvingades se på när två års hårt arbete bokstavligt talat gick upp i rök.

De ryska attackerna har tredubblats under skördesäsongen, säger han.

– Hundra drönare om dagen, artilleri varje natt. Det är ingen överdrift. De jagar oss. De brände 2 000 hektar av mitt vete på en enda natt.

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TT
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