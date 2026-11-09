Den ryska militären har börjat använda AI för att manipulera klipp från fronten i Ukraina, rapporterar Financial Times.

I mitten av oktober lade försvarsdepartementet ut ett klipp där ryska soldater såg ut att resa flaggor i ruinerna av den viktiga gränsstaden Dobropillja, som påstods ha intagits. Klippet tycks dock vara AI-manipulerat.

– Flaggan i klippet byter plötsligt riktning, som om den vore fäst vid flaggstången på motsatt sida. [...] Det råder ingen tvekan om att klippet manipulerats, säger Ruslan Levjev vid analysfirman Conflict Intelligence Team.

Tankesmedjan ISW har identifierat 35 klipp från ryska militärenheter och krigsbloggare som sannolikt genererats av, eller manipulerats med, AI.

Flera av dessa har spridits av statsmedier och försvarsdepartementet, och kan också ha visats för Putin, enligt experterna.