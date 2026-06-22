ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Den kraftiga branden på Moskvas oljeraffinaderi efter förra veckans attacker. (Bilder från Volodymyr Zelenskyjs konto på X)
Ryska invasionenStriderna

Ryssland flyttar luftvärn från fronten till Moskva

Av Adam Lindh
Publicerad:

Hotet från ukrainska drönare har fått Ryssland att flytta luftvärnssystem från fronten till Moskva, rapporterar exilryska Moscow Times.

Förra veckan genomförde Ukraina flera attacker mot den ryska huvudstaden och andra mål, däribland energianläggningar. Ett av målen var oljeraffinaderiet Kapotnja, där ett luftvärnssystem av typen Pantsir nu har placerats ut. Det visar bilder som publicerats på sociala medier, enligt tidningen.

Systemet har försetts med ett särskilt metallhölje, rapporterar The Telegraph. Enligt en ukrainsk försvarsexpert tyder det på att systemet har flyttats från fronten.

Metallhöljena monteras ofta på luftvärnssystem nära frontlinjen för att skydda dem mot attacker på kort håll.

Fördjupning”Logistisk lockdown” ska skära av Krym från Ryssland

Omni Mer
Ryssland har över 100 luftvärnssystem utplacerade i tre ringar runt Moskva (ryska)
ru.themoscowtimes.com
Ukraina har trappat upp antalet attacker mot Ryssland under året
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Ryska invasionenStridernaEuropaRysslandUkraina