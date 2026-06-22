Ryssland flyttar luftvärn från fronten till Moskva

Hotet från ukrainska drönare har fått Ryssland att flytta luftvärnssystem från fronten till Moskva, rapporterar exilryska Moscow Times.

Förra veckan genomförde Ukraina flera attacker mot den ryska huvudstaden och andra mål, däribland energianläggningar. Ett av målen var oljeraffinaderiet Kapotnja, där ett luftvärnssystem av typen Pantsir nu har placerats ut. Det visar bilder som publicerats på sociala medier, enligt tidningen.

Systemet har försetts med ett särskilt metallhölje, rapporterar The Telegraph. Enligt en ukrainsk försvarsexpert tyder det på att systemet har flyttats från fronten.

Metallhöljena monteras ofta på luftvärnssystem nära frontlinjen för att skydda dem mot attacker på kort håll.