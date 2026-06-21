Ukrainska drönare tvingar Ryssland till omvägar

Drönarna styrs ofta från bunkrar runt om i Ukraina.

Ukrainas framgångar på drönarfronten har slagit hårt mot de ryska styrkorna och vänt utvecklingen till Moskvas nackdel.

Ukrainas drönarstrategi bygger på attacker mot mål omkring 150 kilometer bakom frontlinjen. Artjem Beljenkov, stabschef för den 412:e drönarbrigaden Nemesis, säger till Financial Times att Ukraina vid det här laget slår ut lastbilar varje dag.

Det har lett till att ryska trupper får vänta längre på leveranser av bränsle och ammunition. Samtidigt har de ryska logistikförbanden tvingats använda mindre fordon samt välja mindre vägar genom byar och mer svårframkomlig terräng i stället för större motorvägar, enligt Beljenkov.

– Det är inte avgörande, men det gör ont för den ryska militären, säger Beljenkov.