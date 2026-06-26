Ryssland: Runt 40 drönare mot Moskva nedskjutna

Ryssland har skjutit ned 660 ukrainska drönare under natten, uppger det ryska försvaret enligt TT.

Det handlar bland annat om 40 ukrainska attackdrönare som var på väg mot Moskva. Det uppger den ryska huvudstadens borgmästare Sergej Sobjanin i en rad uttalanden på Telegram.

Uppgifterna har inte verifierats av oberoende part, och det är oklart om några av drönarna träffade sina mål. Enligt Kyiv Independent kommenterar Ukraina sällan sina drönarattacker, men den ryska militären bedömer att hundratals drönare riktas mot landet i stort sett varje natt.