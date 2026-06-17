S kritiskt efter sänkt prognos: ”Tidö har misslyckats”
Regeringen står fast vid årets BNP-prognos men sänker prognosen för 2027. Svensk ekonomi väntas växa med 2,3 procent i år och 2,5 procent nästa år, ner från tidigare 2,7 procent.
Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg påpekar att regeringen ”just skrev ner prognosen ännu en gång”.
”Tidöregeringen har misslyckats med ekonomin och Svantesson har presenterat glädjekalkyler hela mandatperioden. Det kommer bli dyrt för svenska familjer”, säger han i en kommentar till Omni.
Just nu upplåst för alla
Svenska tillväxten • Kontext
Osäkerheten kring Irankriget har fått regeringen att sänka sin tillväxtprognos för 2026. Samtidigt har frågan om staten bör stötta svenska företag i händelse av en inbromsning aktualiserats. Partierna är splittrade.
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