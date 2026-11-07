S-profilen: ”Ser inte framför mig att det går i lås”
S-profilen Linn Svansbo är orolig inför den kommande veckans regeringsförhandlingar efter fredagens vändning, där SD öppnade för att släppa fram en borgerlig minoritetsregering. Hon befarar att partiledningen är otroligt pressad just nu, skriver Expressen.
– Jag ser inte framför mig att det går i lås så jag förväntar mig att de är oroliga, säger Svansbo till tidningen.
Centerpartiet har bett om ett politiskt program från både Socialdemokraterna och Moderaterna, för att få en tydlig bild av vad de båda statsministerkandidaterna vill. Svansbo tycker kravet är rimligt.
Fredagens turer
- SD-ledaren Jimmie Åkesson meddelade att partiet släpper kravet på ministerposter och kan tolerera en borgerlig minoritetsregering.
- Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, som stängt dörren för samarbete med SD, höll en egen pressträff där hon avkrävde två ”totalpaket” från både M och S som C sedan kan ta ställning till.
- M-ledaren Ulf Kristersson, som har sonderingsuppdraget, välkomnade SD:s besked och sa att det nu är ”lite mindre omöjligt” att bilda en regering på högersidan.
- Talmannen Andreas Norlén har gett Kristersson mer tid på sig att försöka hitta ett regeringsunderlag.
- S-ledaren Magdalena Andersson säger att fredagens besked inte förändrar de parlamentariska förutsättningarna. Kristersson är fortfarande ”helt beroende” av stöd från SD för att kunna regera, menar hon.