S-profilen Linn Svansbo är orolig inför den kommande veckans regeringsförhandlingar efter fredagens vändning, där SD öppnade för att släppa fram en borgerlig minoritetsregering. Hon befarar att partiledningen är otroligt pressad just nu, skriver Expressen.

– Jag ser inte framför mig att det går i lås så jag förväntar mig att de är oroliga, säger Svansbo till tidningen.

Centerpartiet har bett om ett politiskt program från både Socialdemokraterna och Moderaterna, för att få en tydlig bild av vad de båda statsministerkandidaterna vill. Svansbo tycker kravet är rimligt.